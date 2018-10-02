Taraftara saldıran 2 holigan gözaltında

Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında, ’kasten adam yaralamak’ suçundan işlem yapılacağını belirtildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de kimliğinin araştırıldığı öğrenildi.
Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında, ’kasten adam yaralamak’ suçundan işlem yapılacağını belirtildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de kimliğinin araştırıldığı öğrenildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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