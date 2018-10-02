Taraftara saldıran 2 holigan gözaltında

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesislerinde, cumartesi günü, üzerlerinde forması bulunan 2 Beşiktaşlı’ya yumruk ve tekmelerle saldıran bir grup Bursaspor taraftarlarından 2 kişi, Bursa ’da gözaltına alındı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 19:58
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Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında, ’kasten adam yaralamak’ suçundan işlem yapılacağını belirtildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de kimliğinin araştırıldığı öğrenildi.

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