Taraftar yoksa Galatasaray evde yok!

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ligde şampiyonluğa ulaşan Aslan bu süreçte Türk Telekom Stadyumu'nda hiç mağlubiyet almamıştı. Koronavirüs önlemleri sonrasında maçların seyircisiz oynanmasıyla Galatasaray, evindeki bu ezici üstünlüğü kaybetti.

Seyircisiz oynanan ilk mücadelede Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Galatasaray, 2019-20'de taraftarından yoksun çıktığı 4 sınavda 1 kez kazandı. Bu sezon ise Sarı-Kırmızılılar 15 maçın 9'unu kazanırken, 4 kez rakipleriyle yenişemedi, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.



