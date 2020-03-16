Taraftar yok, koreografi var

Bordo-Mavili taraftarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

16 Mart 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Taraftar yok, koreografi var

Taraftarlar, tesislerden, Akyazı’ya kadar konvoyla kafileye eşlik ederken, meşaleler ve tezahüratlarla da takıma destek verdi. Trabzonsporlular, stada alınmasa da önceki gece Medical Park’ta harika bir koreografi hazırladı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların resmedildiği koreografide futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, “Şampiyonluk senindir, gerisi hikayedir” ifadelerine yer verildi. Öte yandan ‘Şampiyonluk çok uzak değil ve ‘İnan o güzel günler bizim’ pankartları açıldı.

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