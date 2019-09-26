Taraftar şölene hazır

Türk Telekom Stadı, tarihi akşamlarından birini yaşamaya hazırlanıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın biletleri dün sabah satışa çıktı. GSBonus ve GSMobile sahiplerine öncelikli olarak satışa sunulan biletler, piyasaya çıktığı gibi tükenme aşamasına geldi. Hem 42 bin kombine satılması, hem Fenerbahçe taraftarına ayrılan bölüm hem de sponsor biletleri derken, piyasaya sadece 5-6 bin civarında bilet sürülmesi nedeniyle, tribünde kendisine yer bulamayanlar büyük üzüntü yaşadı. Derbide 52 bin kişi yine müthiş bir şölene tanıklık edecek. Galatasaraylı taraftarlar, özellikle teknik direktör Fatih Terim’e büyük destek vermek için geri sayımda. Bu doğrultuda çok sayıda pankart hazırlandığı öğrenildi.