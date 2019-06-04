Taraftar sayısı 3’e katlandı!

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda müthiş bir oyun sergileyen Bordo-Mavililer’in performansı taraftarlara da yansıdı.

Medical Park Stadyumu’nda çıktığı tüm maçlarda 24 bin 700 seyirci ortalamasına ulaşan Karadeniz ekibi, son 5 yılın en yüksek sayısını yakaladı.

Avni Aker Stadı’nda 2014-15 sezonunda 8 bin 148 ortalama ile oynayan Fırtına, ligin ikinci yarısında yeni stadına geçtiği 2015-16’da ise 10 bin 7 sayısına ulaştı. Trabzonspor 2016/17’de 15 bin 309, 2017/18’de ise 20 bin 138 ortalamalarını yakalamıştı.