Taraftar haklı Diagne!

Yeni Malatya maçında oyundan çıkarken taraftarın protestosuyla karşılaşan Mbaye Diagne, "Futboldan anlamayan aptal insanların ağızlarını kapatacağım" diyerek kendisini savundu. Ancak istatistikler taraftarın protestosunda haklı olduğunu gösteriyor. İşte detaylar: Kasımpaşa'da ortalama 81 dakikada bir gol atan (20 gol, 2 asist) Senegalli forvet, Galatasaray'da 2'si penaltıdan 3 kez ağları sarsarak ortalama 209 dakikada bir skora etki yaptı. Galatasaray'ın daha önceki forvetleri incelendiğinde ilk sekiz maçlar sonunda Diagne'nin başarısızlığı bir kez daha ortaya çıktı. Bu periyotta Nonda 6, Baros 7, Elmander 4, Umut Bulut 7, Burak Yılmaz 5 ve Eren Derdiyok 5 gol atıp bonservisine 10 milyon Euro ödenen Diagne'den daha çok katkı sağladı.

(Sabah)