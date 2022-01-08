Spor Toto Süper Lig 'de işler istediği gibi gitmeyen ve son 9 maçta sadece 1 kez kazanan Galatasaray 'da bu akşam alınan son Giresunspor mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu zamana kadar hem yönetimin hem de teknik heyetin 'sabır' çağrısına olumlu yanıt verse de Yeşil-Beyazlılar karşısında alınan son yenilgiyle Galatasaray camiası isyan bayrağını çekti.

Sosyal medyada tepki var

Giresunspor mücadelesinde çalan son düdüğün ardından Nef Stadyumu tribünlerinden protestolar yükselirken, sosyal medyada da bu tepkiler dikkat çekti. FANATİK olarak sosyal medyada yaptığımız, "Galatasaray'da kötü gidişin sorumlusu kim?" başlıklı ankette kullanıcılar fikirlerini belirtti.

Futbolcular da takipte!

Şu an için 5300'ü aşkın kişi oy kullanırken, yüzde 66.5'lik büyük kesim sorumlu olarak teknik heyeti gösterdi. Yüzde 20.5'lik kısım futbolcuları işaret ederken, yüzde 9.4'lük bölüm de yönetimi 'suçlu' buldu.



