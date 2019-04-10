Taraftar derbiye uğurlayacak!

Galatasaray taraftarı, Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi öncesi takımı yalnız bırakmayacak. Sarı- Kırmızılılar, pazar günü sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek toplanmaya başlayacak. Galatasaraylılar burada tezahüratlar ve marşlarla hem futbolculara hem de teknik ekibe destek olacak. Kafile yola çıktığında da, meşaleler eşliğinde Kadıköy’e uğurlanacak. Ülker Stadyumu’ndaki dev derbide, yaklaşık 2 bin 500 Galatasaray taraftarının tribündeki yerini alması bekleniyor.