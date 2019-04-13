ITF Kadınlar Turu'nda bu hafta Sunderland'de oynanan 25 bin dolar para ödüllü turnuva, tenis tarihinin en büyük geri dönüşüne sahne oldu. Büyük Britanyalı tenisçi Tara Moore, Fransız Jessika Ponchet 0-6, 0-5 ve 30-40 geride olduğu maçı kazanarak adeta imkansızı başardı.

Sıralama 201'inci sırada bulunan rakibi karşısında 6-0, 6-0'lık yenilgiden yalnızca 1 puan uzakta olan 26 yaşındaki Moore, toplamda 9 maç puanı çevirdiği ilk tur mücadelesinden 0-6, 7-6(7) ve 6-3'lük setlerle galip ayrıldı ve tenis dünyasının gündemine oturdu.

Dünya klasmanında 479'uncu basamakta yer alan Hong Kong doğumlu tenisçi, bu galibiyetin rüzgarıyla yarı finale kadar ilerlediği turnuvada şampiyonluk maçına çıkabilmek için vatandaşı Harriet Dart ile karşı karşıya gelecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler