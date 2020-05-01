Tanzanya’da son 10 günde iki vekil ve bir bakan hayatını kaybetti

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı önlemler almamakla eleştirilen Tanzanya’da son 10 günde iki milletvekili ve bir bakan yaşamını yitirdi.

Anayasa ve Hukuk İşleri Bakanı Augustine Mahiga bugün hayatını kaybetti.

Son 10 günde milletvekilleri Richard Ndassa ile Gertrude Rwakatare’nin ölümünün ardından meclis çalışmalarını askıya aldı.

Bakan ve vekillerin ölüm nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, bu isimlerin kısa bir hastalık dönemi sonrası hayatını kaybetmesi dikkati çekti.

Şehirlerde karantina uygulamayan ve ülke sınırlarını açık tutan Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, halkı cami ve kiliselerde toplu ibadet etmeye çağırdığı için eleştirilmişti.

Şimdiye kadar 480 vakanın açıklandığı ülkede, 16 kişi virüsten hayatını kaybetti.