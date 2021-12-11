Tanju Çolak, Washington’da Fenerbahçelilerle buluştu

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da futbolseverlerle buluştu ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLACAK"

Tanju Çolak, Trabzonspor'un performansıyla ilgili olarak, "1'inci hafta Trabzonspor’un Malatyaspor’u 5-1 yendiği maçtan beri söylüyorum, Trabzonspor her takıma gol atabilir. Abdullah Avcı ile iyi bir uyumları var. Bana göre bu sene bileğinin hakkıyla iyi futbol oynayan Trabzonspor kazanacaktır. İkinci Fenerbahçe ya da Galatasaray olur, Beşiktaş ’ın işi zor" dedi.

"SERGEN YALÇIN BUNLARI HAK ETMEDİ"

Çolak, Beşiktaş’ta görevinden istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili, "Üzülüyorum, Sergen çok dobra bir kardeşimiz, dürüst bir çocuk. Geçen sene şampiyon olan bu takımın bu sene kötü olması çok enteresan, bunu araştırmak lazım. Türkiye’de dürüstlük de doğruluk da pek fayda etmiyor, kendimden biliyorum. Sergen bunları hak etmedi. Türkiye’de kredin çok hızlı bitiyor. 5 hafta önce istifa edeceğini söylemiştim" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY DEVRE ARASINDA TRANSFER YAPACAK"

Tanju Çolak, eski takımı Galatasaray hakkında şunları söyledi: "Fatih (Terim) hoca devre arası 3-4 futbolcu daha alacak. Galatasaray skoru bulmakta zorlanıyor. Gelen paralar biraz devre arası yeni transferlere gidecek" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN İŞİ ZOR"

Son olarak Fenerbahçe ve Vitor Pereira ile ilgili yorum yapan Çolak, "Pereira başarılı değil. 3-4-3 oynayamazsın, Türkiye’de hiçbir takım oynayamaz. Chelsea, Manchester United oynar fakat Türkiye’de olmaz, Takımın hali ortada, işleri çok zor. Trabzon aldı başını gidiyor, takım şımarmadı ve konsantrasyonları iyi" diyerek sözlerini noktaladı.

Washington (ABD) (DHA)