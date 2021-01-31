İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız oyuncularından Tanguy Ndombele, Fransız basınından Telefoot'a özel açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı açıklamalarda Ndombele, PSG'ye transfere yeşil ışık yaktı.

İlk olarak Fransa Milli Takımı hakkında açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "Elbette milli takımı özlüyorum. Bir oyuncu olarak en iyilerin arasında olmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası, hala aklımdaki hedeflerden biri. Bir kulüpte iyi oynuyorsam neden çağrılmayayım" ifadelerini kullandı.

Lyon forması giymiş olmasına rağmen PSG'de oynamanın sorun olmayacağını dile getiren Ndombele, "Ben Paris bölgesinden biriyim. Bir gün Paris forması giyebilirim. Elbette Tottenham'dayım ve her şey yolunda gidiyor" dedi.

PSG'ye transferine ilişkin Mbappe ile sık sık konuştuklarını da belirten Fransız yıldız, "Kylian ile PSG'ye olası transferim hakkında konuşmuştuk. 2-3 yıl konusu oldu. Gerçekleşmedi ve şimdi Tottenham'da her şey iyi gidiyor ama ileride neden olmasın" dedi.