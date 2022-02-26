Taner Taşkın: “Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz”

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor’u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü’nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Taşkın şunları söyledi:

“Bugün iyi bir takımı yendik. İyi hazırlanmıştık. Bizim için 6 puan değerinde bir maçtı. Hem mücadele hem oyun anlamında oyuncularım her istediğimizi sahada gösterdiler. Bugün rakibi çok az pozisyon verdik. Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. 2. golü bulamayınca savunma yapmamız gerekti. Bazen 1-0 kazandığınız maç 5-0’lık galibiyetlere bedeldir. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Korkulu rüya görmemek için emin adımlarla tırmanıyoruz.”

İHA