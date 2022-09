Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Sakaryaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Geçen hafta Altay müsabakasını çok iyi bir sonuçla kazanmıştık. İç sahada bir hafta evvel hem biz hem taraftarımız üzülmüştük. Yeni bir takımız, her hafta gelişerek ve ivme kazanarak ilerliyoruz. Bugün ilk devre ve ikinci devrede Sakaryaspor’a hiç alan vermedik. Yediğimiz gol de bireysel hatadan kaynaklı bir goldü. Hiç pozisyon vermeden birçok pozisyona girdik. Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi. Her şeyden önemlisi takım halinde oynamayı iyi yapan, coşkusu yerinde olan ve sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubu vardı. Lig uzun bir maraton. Her hafta hanemize puanlar yazdırmak zorundayız” diye konuştu. (İHA)