Taner Taşkın: Oyun ve mücadeleden memnunum

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi. Futbolcularının galibiyet için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Taşkın, "Dün ayağımızın tozuyla bir ay aradan sonra takımın başında antrenmana çıktık. Doğru bir 11 ile sahada olduğumuza inanıyorum. Bugün de galibiyet adına çocuklar elinden gelen her şeyi yaptılar. Bugünkü oyunun ve mücadelenin beni tatmin ettiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Taşkın rakipleri Ankaraspor’un da dirençli bir oyun ortaya koyduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Onların da ilk hedefi gol yememekti. Hal böyle olunca çok kapalı bir oyunu tercih ettiler. Böyle takımlara karşı pozisyon bulmak gerçekten zordur. Buna rağmen bizim için artı olan hem bir puan var, hem de gol yemedik. Girmiş olduğumuz üç net gol pozisyonu var, değerlendiremedik. Bunlardan bir tanesini değerlendirsek buradan galip ayrılabilirdik. Pazartesi oynayacağımız bir Adanaspor maçı var. Play-off için önemli bir maç. Yarından itibaren de bu maçın hazırlıklılarına başlayacağız."



