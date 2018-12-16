Taner Taşkın: Maçta verilen penaltı çok komikti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Sakaryaspor, evinde Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın yaptığı açıklamada, "Sakaryaspor seyircisi ile birlikte çok etkili yüklendiğini biliyorduk. Oyuncularıma bunu anlattım. Maçta verilen penaltı çok komikti. Bu şekilde verilen penaltı bizce haksızlık. Üzgünüm. Bütün ikili mücadelede galip gelmemeleri adına, enerjilerini düşürmeleri adına bütün inisiyatiflerini rakip takımdan yana kullandı. Bu tür ne futbol ilerler ne de hakemlik. Yazık diyorum" diye konuştu.