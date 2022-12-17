Taner Taşkın: İstediğimiz reaksiyonu gösteremedik

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'a kaybeden Ankara Keçiörengücü'nün 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Samsunspor, Bodrumspor ve Çaykur Rizespor 'un kayıp yaşadığı haftada şok bir mağlubiyet alarak zirve yarışında yara alan, 4 maç sonra kaybederek 29 puanla 6. sıraya gerileyen Keçiörengücü'nde teknik direktör Taner Taşkın, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Taşkın, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede kendileri için önemli bir 3 puan kaybı yaşadıklarını söyledi. Malatya’ya gelirken galibiyet parolası ile geldiklerini de belirten Taşkın, “Bugün maçın hemen başında 1-0 geriye düşmek bizi çok demoralize etti. Birkaç oyuncumuzun da sakatlık nedeniyle olmayışını da hissettik. Neticede bugün Malatyasporlu oyuncular galibiyeti bizden daha fazla istediler, çırpındılar iyi mücadele ettiler. Biz her zaman verdiğimiz reaksiyonu ve mücadeleyi bugün gösteremedik. Malatyaspor’a almış olduğu haklı galibiyetten dolayı kutluyorum, kümede kalma yolunda başarılar diliyorum” dedi.

Takım olarak her zaman gösterdikleri reaksiyonu bugün gösteremediklerini de vurgulayan Taşkın, “Bizde neden bugün istediğimiz reaksiyonu gösteremedik, neden istediğimiz gibi mücadele edemedik ilk önce ben teknik ekibimle birlikte kendi analizimi yapmak zorundayım. Tabi biz bir şeyleri doğru yapmadık onu görüyorum. Daha sonra oyunculara geçeceğiz, neden bu şekilde bir mücadele ortaya koydular. Ama bizi bu zaman kadar 29 puanla yukarılara taşıyan da bu oyuncu gurubu. Zaman zaman onlarında kötü oynamaya hakları oluyor. Biz bir ekibiz ekibin de içinde işler zaman zaman iyi gitmiyor gerekli analizlerimiz yapıp yolumuza bakacağız” diye konuştu.