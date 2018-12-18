Taner Taşkın: 'Hakem verdiği ilk penaltı ile rakibi oyunda tuttu'

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devrenin final niteliği taşıyan son maçında Sakaryaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor’da teknik direktör Taner Taşkın, açıklamalarda bulundu. Sakarya’ya kazanmak için gittiklerini belirten Taşkın, "Aklımızda ‘kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin’ düşüncesi yoktu. Tamamen kazanma odaklı çalıştık ve Sakarya’ya gittik. Sahaya da kazanmak için çıktık” ifadelerini kullandı.

İlk yarıyı lider bitirmek için kazanmak istediklerini ifade eden Taner Taşkın, şunları söyledi:

"Oyuna iyi başladık. Topa sahip olarak rakibin direncini kırmayı amaçladık. Samet’le de güzel bir gol bulduk. Golden sonra rakip, seyircisinin de baskısı ile yüklenmeye çalıştı. Bu dakikalarda da hakem ön plana çıktı. Taraftarın da etkisinde kalarak olmayan bir penaltı verip Sakaryaspor’u maça ortak etti."

"HAKEM TÜM TAKDİR HAKLARINI RAKİPTEN YANA KULLANDI"

İkinci yarıya da kazanmak için çıktıklarını ve bu düşünceyle hamlelerini yaptıklarını dile getiren kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Taşkın, "2-1’i yakaladıktan sonra rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk. İkinci penaltıya itirazımız yok. Ama maçın hakemi tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı. Özellikle Sakaryaspor taraftarı, hem takımlarını hem de hakemi etkiledi. Sahada adaletli bir hakem olsaydı, kazanırdık” diye konuştu.

"İKİNCİ YARI ÇOK FARKLI BİR SAMSUNSPOR OLACAK"

Oyuncularını tebrik eden Taner Taşkın sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Taraftar baskısına rağmen cesaretle sahaya çıkıp oynayan bir takımımız vardı. Oyuncularım gerçek bir lider gibi mücadele ettiler. Deplasmanda 2 gol atıp, birçok da pozisyon ürettiler. Ancak hakem faktörü oyuncularımızın da moralini bozdu. Sezon başından bu yana söylediğim gibi 2 puan ortalamasının üzerinde ilk yarıyı tamamladık. Yeni kurulmuş ve zaman zaman da takım olma yolunda bazı sancılar yaşayan bir ekip olarak ilk devreyi iyi bir puanla tamamladık. İlk yarı boyunca deplasmanda mağlup olmayan bir Samsunspor vardı. İkinci yarı çok daha farklı bir Samsunspor sahada olacaktır."

DHA