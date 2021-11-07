Taner Taşkın: Çok önemli bir galibiyet aldık

Ankara Keçiörengücü Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim için çok kıymetli bir 3 puan oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Gayet güzel bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir maçtı." diye konuştu.

Maçın başında rakiplerinin penaltı kazanmasının kendilerini korkuttuğunu kaydeden Taşkın, "Kalecimiz tabii kurtardı. Bu, oyuncularımızı ayrıca motive etti. İlk devre dengeli geçti. İkinci devrede ise daha çok isteyen taraf bizdik. Hem oyun hem de mücadele anlamında futbolcularımız istenen oyunu ortaya koydu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirip 2 gol ile galip geldik." değerlendirmesinde bulundu.