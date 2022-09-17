Taner Taşkın: Çok gol yiyoruz ama bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Erzurumspor’u 3-2 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçireöngücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Her hafta zorlu takımlarla oynuyoruz. Zor maç olacağını biliyorduk. Kendi sahamızda avantajımızı

kaybedeceğimizi bilmiyorduk. Üç haftadan beri çok iyi oynayarak puan alıyorduk. Bugün de oyunun hakimiydik. İyi bir oyun vardı. Çok farklı bir skor olabilirdi. Çok gol yiyoruz ama bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz. Gol yeme durumuyla ilgili de ciddi bir çalışma yapacağız. Konsantre eksikliğimiz yüzünden maç 3-2’ye geldi. Kalan süreyi skoru korumaya çalışarak bitirdik. Buna rağmen oyun kalitemiz her geçe gün çok iyiye gidiyor.”