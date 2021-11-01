Taner Taşkın: Bursaspor iyi takım savunması yaptı

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bursaspor 'a deplasmanda 2-0 kaybeden Ankara Keçiörengücü, 7 puanla 18. sırada kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, üzgün olduklarını söyledi.

Mutlaka puan almak için buraya geldiklerinin altını çizen Taşkın, şunları kaydetti:

"Oyunun 4. dakikasında golü yiyince 1-0 mağlup başladık. Oyunu tuttuğumuz dakikalar vardı ama bireysel hatadan 2-0’lık skorla ilk yarı içeri girdik. Bursaspor seyircisini tebrik ederim. Deplasman takımına iyi baskı yapıyorlar. İkinci devre yaptığımız hamlelerle oyunu çevirmek için her şeyi yaptık. Oyun üstünlüğümüz oluşsa da Bursaspor iyi takım savunması yaptı ve biz bu oyunu açamadık. Geçen yıla göre ciddi oyuncu farklılıklarımız var. Adaptasyon sorunu olacaktır. 7-8 oyuncu takımdan gitti. Takımın uyum sorununu halledersek yukarıları zorlayan bir Keçiörengücü olacaktır."