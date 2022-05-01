Taner Taşkın: Bayramdan evvel bayramı yaşadık

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bugün alınan diğer sonuçlardan sonra 3 puan çok önemliydi. Çok uzun yoldan geldik. Bu maçı final niteliğinde oynadık. Sürekli puan almaya mecbursun çünkü çok fazla kredin yok. Zor zamanlardan geldik. İlk devre rüzgâra karşı oynadık. Aslında maç çok ortada giderken Bandırmaspor da çok istekliydi. Bayramdan evvel bayramı yaşadık. Önümüzde 3 tane maç var. Toplayabildiğimiz puanları toplayarak bu ligde varlığımızı göstermek istiyoruz" dedi.