Spor Toto 1.Lig’in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Bandırmaspor maçına hazırlanırken rakiplerinin oynadığı üç oyunu da izlediklerini dile getirdi.

Taşkın, “Deplasmanda 1 puan deselerdi? Tabiki iyi oldu derdik. Maçın seyri değişik bir hal aldı. Bandırmaspor’u çok iyi analiz etmiştik. Biz yan toplara bir türlü çözüm bulamadık. İlk yarı 2 tane gol bulduk. Maçın ikinci yarısında başlarken ilk golü bulan yine biz olabilirdik. Talihsiz yediğimiz gol bizlere panik yaptırdı. Bandırmaspor, seyircilerin de desteğini aldı. Buna rağmen birçok girdiğimiz pozisyonlarda düzel değerlendirebilirdik ama takımızın iyi olduğunu söyleyebilirim. 1 puana seviniyoruz ama 2-0’dan maçı verdiğimiz için üzgünüz” dedi. (İHA)



