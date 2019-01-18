Taner Öcal: Takımımdan umudumu kesmedim

Adana Demirspor'a mağlup olan Karabükspor'da Teknik Direktör Taner Öcal, "Güzel futbolumuzu artık puanlarla süslemenin zamanı geldi. İnsanlar bizden umutlarını kesmiş olsalar da ben takımımdan hiçbir zaman umudumu kesmedim" dedi.

18 Ocak 2019, Cuma 23:16
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Taner Öcal: Takımımdan umudumu kesmedim

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Karabükspor'da Teknik Direktör Taner Öcal, maç sonu basın toplantısında konuştu. Rakibe yakın oynamak için çalıştıklarını ancak golü istemedikleri bir pozisyondan dolayı yediklerini belirten Öcal, "Kaçırdığımız yüzde 100'lük bir gol pozisyonundan sonra gol yedik. Özellikle hücum ederken arkadaki boşluklara çok çalışmıştık. Ancak öyle olmadı. Kaliteli bir takımla oynadık. Çocuklar da iyi oynadı. Doğru çalıştığımızın bir göstergesi oldu bu maç" dedi. 

Güzel futbolu artık puanlarla süslemelerinin zamanının geldiğini ifade eden Öcal, "Her ne kadar insanlar bizden umutlarını kesmiş olsa da ben hiçbir zaman umudumu kesmedim. Karabükspor böyle oynamaya, üzerine koymaya devam edecek" diyerek sözlerine son verdi. 

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