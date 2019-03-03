Taner Öcal: “Oyuncular mental anlamda çok yoruluyorlar”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Ümraniye mağlubiyeti sonrası, “Genç bir takımla mücadele ediyoruz. Fena da oynamadık” dedi.

03 Mart 2019, Pazar 16:13
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Taner Öcal: “Oyuncular mental anlamda çok yoruluyorlar”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda 3-0 kaybettikleri Ümraniyespor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Öcal, "Durumumuz ortada, genç bir takımla mücadele ediyoruz. Aslında fena oynamadık. Kırılma anları var ve bunun önüne geçemedik. Verilen mücadeleden dolayı mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu. 

Öcal, Karabük şehrinin futbolculara ağır bir misyon yüklendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: 

"Onlar da mental anlamda çok yoruluyorlar. Çok şey istediğimizi düşünüyorum. Hem şehir hem de bizler onları biraz daha rahat bırakırsak öz güvenli bir şekilde oynarlar diye düşünüyorum." 

İHA

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