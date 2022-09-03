Taner Öcal: 3 puanla döneceğimize inanıyoruz
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor'la karşılaşacak Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirtti, "Evimize 3 puanla döneceğimize inanıyoruz" dedi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında sahadan beraberlikle ayrılan Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Batman Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Volkan Okur düdük çalacak.
Teknik direktör Taner Öcal, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Evimize 3 puanla döneceğimize inanıyoruz" dedi. (DHA)