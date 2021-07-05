Taner Garip hedef büyüttü

Dortmund kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 74 kiloda gümüş madalya elde eden Taner, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’i ziyaret etti.

Genç, kazanılan başarıdan dolayı antrenör ve sporcuyu tebrik ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle kentte sporun her geçen gün daha da ileri noktalara geleceğini belirtti.

Taner Garip ise kendisi için çok önemli bir şampiyona olduğunu kaydederek, "Ülkemi, bayrağımı en güzel şekilde temsil ettiğime inanıyorum. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda başarı elde etmek en büyük hayalim. Bunu başaracağıma inanıyorum." dedi.

İl Müdürü Mustafa Genç, milli sporcuya çeşitli hediyeler verdi.

AA