Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un başkan yardımcısı Taner Atilla, futbolcuların alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmamasına ilişkin, "Önemli olan yaşanan bu olay karşısında tüm şehir olarak bir mesaj alabilmektir. Bu takıma inanacağız ve eskisinden daha çok destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Atilla, yaptığı yazılı açıklamada, yeşil-siyahlı oyuncuların, dün akşamki antrenmana çıkmayarak alacakları karşısında bir mesaj vermek istediklerini belirtti.

Futbolcularının eylemini doğru bulmadığını aktaran Atilla, şu ifadelere yer verdi:

"Kendileri sonuna kadar haklı ancak ligin henüz 8. haftasındayken bu şekilde bir tepki vermek son derece yanlıştır. Buradan her iki tarafın çıkarması gereken dersler vardır. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Ancak şu da unutulmamalıdır ki geride kalan 7 haftanın sonunda bize son derece güzel sonuçlar yaşatan ve bu sezon içinde inancımızı gün geçtikçe yükselten yine bu oyuncularımızdır. Geçen sezon en zor şartlarda takım için müthiş mücadele veren, alacaklarını takımın riski karşılığında hiç sorun etmeyen oyuncularımızın asla ve asla kişiliğinden şüphe duyamam. Şunu da biliyorum ki tüm oyuncularımız bireysel de olsa antrenmanlarını yapmışlardır."

Yönetim olarak 2 yıldan bu yana çok ciddi katkılar ortaya koyduklarını vurgulayan Atilla, kongre sonrası aralarına katılan arkadaşlarının hemen hemen hepsinin daha ilk haftadan taahhütlerini yerine getirdiğini bildirdi.

Hassas bir süreçten geçtiklerini kaydeden Atilla, "Camia olarak iyice kenetlenip sadece futbol takımı değil tüm şehir olarak bir bütün olup olumsuzluklardan daha da güçlü çıkmayı başarmalıyız. Önemli olan yaşanan bu olay karşısında tüm şehir olarak bir mesaj alabilmektir. Bu takıma inanacağız ve eskisinden daha çok destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Denizlisporlu futbolcular dün, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde saat 17.00’de yapılması planlanan antrenmana alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle çıkmamıştı.

AA