Kuranının herkese hayırlı olması temennisinde bulunan Taner Atilla, "Bugün 5'inci tur kura çekimi yaptık. Herkese hayırlı olsun. Fair-play ruhu içinde güzel bir mücadele ile spor kamuoyuna ve ülkemize yakışan bir mücadele olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Biz de çok uzağa gitmedik. Komşumuz Altınordu ile eşleştik. İlk maçı İzmir'de oynayacağız. Daha sonra da Denizli'de kendilerini ağırlayacağız. Tekrardan herkese hayırlı olsun, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

"LİGİN BAŞINDA GÜCÜMÜZÜ NASIL GÖSTERDİYSEK, YİNE AYNISINI YAPACAĞIZ"

Son haftalarda oynadıkları maçlara önemli eksiklerle çıktıklarını ifade eden Atilla, "Bizler taraftarlar bütün bir yönetim, kulübüz. Onların dediklerini tabii ki dikkate alacağız. Son haftalarda önemli bölgelerde önemi isimler sakatlandı. 1'den, 2'den 3'ten fazlaya çıktı maalesef. Dolayısıyla eksikleri sahada fazlasıyla hissettik. Bütün eksiklerimiz, sakatlıklarımız iyileşti. Beşiktaş'ın misafiriyiz. Takımımız eski gücüne, mücadelesine, mücadele ruhuna tekrar kavuştuğumuzun bilincindeyiz. Taraftarımız da bu bilinçte olsun. Dolayısıyla tam kadro olarak çıktığımızda lige nasıl başlayıp gücümüzü gösterdiysek tekrardan göstereceğiz. Ligin başında nasıl birlik ve beraberliğimizi kaybetmeden çok fazla paniğe kapılmadan takımımıza destek olarak mücadeleyi hep birlikte omuzlamak, sürdürmek, takımımıza, taraftarlarımıza şehrimize de inancımız, güvencimiz tam. Hep birlikte bir aileyiz" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ

Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçına da değinen Atilla, "İnanarak geleceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Bütün maçlarda ciddi bir mücadele ile çıkacağız. Son Sivasspor maçı taraftarımız da tedirginliğe yol açtı ama bunu hemen üstümüzden atmamız lazım. Ciddi bir takım var, ciddi bir yatırım yaptık. Özlenen Süper Lig hayatı vardı Denizli camiasında. Bu özlemin de farkındayız. Bunun kıymetini bilen bir yönetim var. Herkes rahat olsun. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

DHA