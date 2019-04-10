"Galatasaray da liseli ve lisesiz diye bir ayrım yok." diyen Taner Aşkın daha sonra İnan Kıraç'a sert çıktı.

Aşkın'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugün burada sizlerin hiç duymadığı ve bir daha da hiç duyamayacağı bir konuşma yapacağım.

Faruk Süren'i ibra etmedim, mahkemeye verdim... Ama bir gün tenkit almadım... Ne köfte oldum ne patates! 2525 oyla gelen bir yönetim var. Şampiyonluğa ulaştırıp mali durumu da düzelten bir kurul. Ancak 350 kişiye yakın bir üyenin kararı ile idari ibrasızlık kararı çıktı.

"Galatasaray'dan elini çek!"

İnan Kıraç’a Gelatasaray Vakfına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederim minnettarım... Türkiye sanayisine verdiği katkıdan dolayı da minnettarım... Ama sayın İnan Kıraç ağabey lütfen Galatasaray’dan elini çek.

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