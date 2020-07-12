Taner Alpak: Yüzde yüz VAR sistemi bu ligde de olması lazım

TFF 1. Lig’de Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor’un teknik direktör yardımcısı Taner Alpak, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama maçın berabere bittiğini söyledi. Alpak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir müsabaka olacağını bilerek maça çıktıklarını dile getirdi.

Pozisyonlar bulduklarını ama değerlendiremediklerini belirten Alpak, şöyle konuştu:

"Elimizden elen her şeyi yaptık. Çocuklar da her şeyi yaptı. Olmadı. Çok gol kaçırdık. Nasip kısmet değilmiş. Son hafta Hatayspor maçına bakacağız. Yüzde yüz VAR sistemi bu ligde de olması lazım. Çünkü penaltı pozisyonuna tekrar baktık ve yüzde yüz çizginin dışında. Koskoca senenin emeği burada olmasa bile başka bir yerde gidebilirdi. Büyüklerimizden bu olayı dikkate almalarını istiyoruz."