Tamer Tuna’nın kader maçı

Geçen sezon Göztepe ile Avrupa Kupaları’nı hedefleyen Tamer Tuna, Sivasspor’la aynı başarıyı yakalayamadı. Sezona Alanyaspor galibiyetiyle başlayan genç çalıştırıcı, daha sonra çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. 6 hafta sonunda topladığı 5 puanla ateş hattında bulunan Yiğidolar, pazar günü sahasında Bursaspor’u konuk edecek. Kritik karşılaşma Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna’nın da kaderini belirleyecek.

Yollar ayrılabilir

Mücadeleye mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Kırmızı-Beyazlılar alacakları olası bir mağlubiyette ligin dibine demir atacak. Sivasspor yönetimi de böyle bir tablo oluşması durumunda 42 yaşındaki hocayla yollarını ayırmayı planlıyor. Tuna ise her idmanda öğrencilerini zafer için motive ediyor.