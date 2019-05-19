İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik eden Tamer Tuna, "İki takım da kazanmayı istedi, biz kazanmaya çok yakın taraftık. Maç istediğimiz senaryoda gelişti, son haftaya kadar taşınan yarış var. Futbol sahada kaldığında ne kadar güzel olduğunu gördük. Biz, burada kazanmış olsak ligde devam eden bir Göztepe olacaktı. Haftaya kazanıp ligde devam eden Göztepe için elimizden geleni yapacağız. Bursaspor'da o tramvayı yaşamış birisiyim, 40 puanla küme düşmüştük. Biz bugüne kadar yapılması gereken her şeyi yaptık, son hafta da her şeyi yapacağız. İnanıyorum ki MKE Ankaragücü maçını da kazanarak ligde devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİZİMDE KADERİMİZLE OYNADILAR"

Kararlarla ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Kola çekilen bir çizgi var, bana bir açıklama yapıldı. Çok tartışılacak bir şey. Aşırı şüphelerim var. Daha önce de yaşadık. Topun çıkış anı, saliselerin hesap edildiği bir an. O anı biraz geciktirse klavyenin başındaki teknisyen, bir saniye 10 metre depar atan oyuncular var. Hakem eleştiri hiç yapmadım ama geçen haftayı görünce, hakkedişlerin Erzurum maçında hadise yaşadık. Penaltı pozisyonu vardı Obertan'ın. O pozisyonda VAR'a dahi gitmedi Cüneyt Çakır. O maçta da VAR'a gitmiyorsa ciddi sorunlar var. Birçok takımın kaderiyle oynuyorlar, bizim de kaderimizle oynadılar" ifadelerini kullandı.

Son olarak Tamer Tuna, Fenerbahçe'nin basında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında genç bir kadro ile çıkacağı iddialarına ilişkin, Fenerbahçe'nin böyle bir durumda böyle bir kadro ile maça çıkacağını düşünmediğini, ancak diğer takımların kadro tercihlerine de karışamadıklarını dile getirdi.



