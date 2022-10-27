Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş 'ta Şenol Güneş geri döndü. Siyah-Beyazlılar'da tecrübeli teknik adamın yardımcılarının kim olacağı ise merak edilmeye başlandı. Beşiktaş'ta görev alacağı iddia edilen Tamer Tuna ve İbrahim Toraman açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş yönetimi, 2-1'lik Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı. Siyah-Beyazlılar'ın yıllık ücreti 1.2 milyon Euro olan Ismael'e 450 bin Euro tazminat ödeyeceği ifade edildi.









KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Valerien Ismael'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir" denildi.

1.72 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sezon son 6 lig sınavında sadece 1 galibiyet alabilen Fransız teknik adam, 1.72 puan ortalaması tutturdu.

İKİNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Beşiktaş'ta Valerien Ismael sonrası yeni teknik direktör, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında takımı şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş oldu. Tecrübeli teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken artık sadece resmi açıklama bekleniyor.









YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Şenol Güneş'in Pazar günü oynanacak olan Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor. İkinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş'in yardımcılıklarını kimin yapacağı da merak konusu oldu. Beşiktaş'ta görev alacağı iddia edilen Tamer Tuna ve İbrahim Toraman, açıklamada bulundu.

TAMER TUNA: ANTRENÖR OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Kartal'da Şenol Güneş ile 2 kez şampiyonluk yaşayan Tamer Tuna şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le başarılı günlerimiz oldu. Hoca ile diyaloğumuz hala iyi bir şekilde devam ediyor. Ancak ben antrenör olmayı düşünmüyorum. Futbol hayatıma teknik direktör ya da farklı bir rolde devam etmeyi hedefliyorum."

İBRAHİM TORAMAN: BEŞİKTAŞ BENİM EVİM, ÇALIŞMAYI ÇOK İSTERİM

Beşiktaş formasıyla 1 Lig, 4 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan İbrahim Toraman şöyle konuştu: Ne Beşiktaş yönetimi ne de Şenol Güneş cephesinden herhangi bir telefon almadım. Ancak teklif alırsam seve seve çalışmak isterim. Beşiktaş benim evim. Futbolculuk döneminde büyük başarılar yaşadığım kulübe teknik ekipte yer alarak da hizmet etmeyi isterim." (Sabah)







