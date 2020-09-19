Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tuna, ikinci yarıdaki oyunla 1 puanı almayı hak ettiklerini söyledi. Takımın tek golünü atan Gökdeniz hakkında da konuşan genç teknik adam, Nazım Sangare'nin transfer durumu hakkında da konuştu.

Sözlerine Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Tamer Tuna, "Sergen hocaya büyük geçmiş olsun. Burada olmasını çok isterdim, çok senelerimiz birlikte geçti hem antrenörlük hem oyunculuk döneminde... Umarım Beşiktaş'ın başında uzun yıllar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMDAN MEMNUNUM"

Tuna maç ile ilgili "Bugün aslında istediklerimizi yaptık. Topun Beşiktaş'ta kalmasına izin verdik ancak çok fazla Beşiktaş'a verdik. Biz top kontrolünü iyi yapabiliyoruz. Eleştirdiğimiz durumlar da o andan itibaren ortaya çıkıyor. Oyunda kullanabileceğimiz o kadar alan vardı ki... 60'dan sonraki oyunda topu daha iyi kontrol eden oyuncuları sahaya alınca istediğimizi de aldık. Gökdeniz çok iyi performans sergiledi, onu geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. İlk yarıda Beşiktaş'ı tanımakla ilgili bir oyun üzerine planımızı yapmıştık. Kenar ortalarında gol yiyebileceğimizi biliyorduk. Oyun 1-0 gittikçe 2. golü yemediğimizde kazanabileceğimiz bir oyunu oynayabileceğimizi gördük. Takımımdan oldukça memnunum. Oyuncularımızın kendilerini geliştirmesinden dolayı memnunum." değerlendirmesini yaptı.

NAZIM SANGARE TRANSFERİ HAKKINDA

Antalyaspor'un hocası Nazım Sangare'nin transfer süreci hakkında da bilgi verdi. Tamer Tuna "Nazım Sangare için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin isteği vardı. Fenerbahçe ile anlaştı son bilgilerime göre... Nazım'ın karar vermesi lazım bu aşamada. Pazartesi günü netleşecektir." ifadelerini kullandı.