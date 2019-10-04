Tamer Tuna: Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz

Ev sahibi ekipte geçen hafta Gazişehir deplasmanında kırmızı kart gören kaleci Beto görev yapamayacak. Göztepe, ligde 6 haftada topladığı 6 puanla 15'inci sırada bulunurken düşme hattının tek basamak üzerinde yer alıyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan konuk ekip Kayserispor ise haftaya 3 puanla 17'nci sırada başladı. Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, taraftarları önünde kazanmak istediklerini söyledi.

Göztepe'nin karşılaşmaya Göktuğ - Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan - Castro, Soner - Serdar, Napoleoni, Mossoro - Jerome ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP 297 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kuzey Kale Arkası 27.5 TL, Misafir Tribünü 35 TL.