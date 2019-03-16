Tamer Tuna: Oyuncu nasıl çalıştırılır bilirim!

Tamer Tuna'nın maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

Milli arayı iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün ikinci bölgede topa sahip olan bir takımdık ama golle birlikte o denge değişti.

Beşiktaş'ı yan topa hatta geriye oynamaya zorladık. Bu pek görülmedi. Zannediyorum yayında da bu şekilde yorumlar yapılmış. (Yayıncı kuruluşu kastederek)

Biz bu ligi 8 maçın lideri olarak da tamamlayabiliriz. Çünkü neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bence bütün maçları kazanabilecek güçteyiz. Takımın bugün en iyi koştuğu maçıydı. Top rakipteyken bile zaten en çok koşan takımlardan biriyiz. Nasıl çalıştığımızı iyi biliyoruz. Oyuncu nasıl çalıştırılır onu da iyi biliyorum.

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