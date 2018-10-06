Tamer Tuna kritik virajda

7 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 8 puan ile 12. sıraya yerleşen Sivasspor’da teknik direktör Tamer Tuna’nın geleceği tartışılmaya başlandı.

06 Ekim 2018, Cumartesi 06:00
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Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Tuna ve ekibinin, bu mücadeleden alınacak sonuca göre takımda kalıp kalmayacağı belli olacak. Eğer mücadeleden yenik olarak ayrılan taraf Yiğidolar olursa, yüksek ihtimalle Tuna ile yollar ayrılacak. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yeni çıkan Göztepe ile 6. olmayı başaran ve büyük umutlarla Sivasspor’un yolunu tutan Tuna, ligin henüz başında beklenen performansın altında kalmıştı. Robinho, Douglas, Kone gibi yıldızları elinde bulunduran Yiğidolar ile başarılı bir grafik ortaya koyamayan tecrübeli hoca, sınıfta kaldı.

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