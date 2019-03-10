Tamer Tuna: Kimse endişe etmesin

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 0-0 biten Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig'de kalan tarafın kendileri olacağını iddia etti.

Haftaya düşme hattında girdiklerini belirten Tuna, "Tek arzumuz bu maçı kazanıp buradan kurtulmaktı. Maç boyunca 31 orta yaptık, ceza sahası içinde 8 önemli şut pozisyonu bulduk. Göztepe'nin inanılmaz tutkulu taraftarı yine yanındaydı, onlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün kazanan bir Göztepe olarak burada olmak isterdik, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Herkesin şuna inanması lazım, Bu takım ligde kalacak. Son hafta oynanacak Ankaragücü maçının ardından gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlamış olacağız. Buna çok eminim, kimse endişe etmesin. Göztepe Süper Lig'de yoluna devam edecek" diye konuştu.