Tamer Tuna: 'Göztepe’nin ligde kalışına odaklanmış durumdayız'

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, teknik ve fizyolojik olarak yaşanan gelişmelerin oyunda etkisi olduğunu söyledi.

Kazanamama psikolojisini yenmenin çok zor olduğunun altını çizen Tuna, "Hafta içinde yaşanan hadiseler, bir sürü faktörü bir araya getirip maçı kazanmak istedik ama ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı golden sonra ektili olduk. Üretken olmaya başladık. Geriye yana oynayan bir takımdan sonra böyle oynamak zor." ifadelerini kullandı.

Bir süredir kazanamadıklarını hatırlatan Tuna, "Son üç maçı 1-0 kaybeden bir Göztepe var. Mücadelemiz asla bitmeden devam etmek zorunda. Göztepe’nin ligde kalışına odaklanmış durumdayız. Değiştirmek istediklerimiz için çalışıyoruz. Analizden fazla, kazanmayı hedefliyoruz. Maça gelince Çaykur Rizespor lige böyle başlasa ilk üçte olabilirdi. İkinci yarı çok iyi bir ekip oluşturulmuş." diye konuştu.

Göreve geldiğinde yapmak istediklerinin bundan daha fazlası olduğunu belirten Tuna, "Neticeleri alamayınca birçok konuda karar veremedik. Birçok karar almam gerekiyor. Bunları lig sonuna ertelemeliyim. Ben Göztepe’nin ligde kalışına inanmış bir teknik adamım. Taraftara tek bir şey söyleyemem. Çok sağ duyulu olarak bir çok alınacak kararları lig sonuna erteledik." şeklinde konuştu.