Tamer Tuna: Göztepe lider olacak

Sezonun ikinci yarısındaki 9 maçta tek galibiyet alınca düşme hattına gerileyen Göztepe, milli arada iddialı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Tamer Tuna, işin teknik-taktik boyutundan ziyade motivasyon bölümünü ön planda tutarken takımla yaptığı toplantılarda, “Son 8 haftanın lideri biz olacağız. Gücümüzü herkese göstereceğiz. Size inanıyorum. Bu takım adım adım orta sıralara çıkacak” sözleriyle oyuncularını konsantre ediyor.

Göztepe ara sonrası sırayla Akhisar, Rize (d), Erzurum ve Başakşehir (d) ile karşılaşacak.