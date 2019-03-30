Tamer Tuna: Göztepe lider olacak

Son 8 haftaya küme düşme potasında giren Göztepe’de, Tamer Tuna takımı iddialı hazırlıyor.

30 Mart 2019, Cumartesi 06:32
- A +
Tamer Tuna: Göztepe lider olacak

Sezonun ikinci yarısındaki 9 maçta tek galibiyet alınca düşme hattına gerileyen Göztepe, milli arada iddialı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Tamer Tuna, işin teknik-taktik boyutundan ziyade motivasyon bölümünü ön planda tutarken takımla yaptığı toplantılarda, “Son 8 haftanın lideri biz olacağız. Gücümüzü herkese göstereceğiz. Size inanıyorum. Bu takım adım adım orta sıralara çıkacak” sözleriyle oyuncularını konsantre ediyor.

Göztepe ara sonrası sırayla Akhisar, Rize (d), Erzurum ve Başakşehir (d) ile karşılaşacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.