Tamer Tuna: En kötü senaryo başımıza geldi

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Akhisarspor’a 1-0 mağlup olan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, başlarına gelebilecek en kötü senaryonun yaşandığını söyledi.

07 Nisan 2019, Pazar 18:47
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Tamer Tuna: En kötü senaryo başımıza geldi

Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe sahasında Akhisarspor’a kaybederken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Tamer Tuna, en kötü senaryoyu yaşadıklarını söyledi.

Tuna, “Lige verilen 3 haftalık ara bizim çok önemliydi. Bizim için yeni bir başlangıç olacaktı. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyordu. Fakat futbolda bazen en kötüsü senaryo gerçek olabiliyor. Bugün bunu yaşadık. Göztepe bu ligde olmayı sonuna kadar hak ediyor. Mücadelemiz kalan 7 haftada sonuna kadar sürecek. Ancak bunu göstermek için maç kazanmamız gerekiyor. Pozisyonlar bulduk ama kaybettik. Kazanmış olsak bugün ligde kalacağımızı deklare edebilirdik. Kendimizi eleştireceğimiz bir periyoda gireceğiz. Başkan ve oyuncularla oturup konuşacağız, durumu değerlendireceğiz. Avantaj maç kazanınca ortaya çıkar. Göztepe olarak 8 maçı da kazanabilirdik. Avantaj böyle kayboluyor” dedi.

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