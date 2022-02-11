Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor , deplasmanda karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldıkları 1 puanın moral açısından önemli olduğunu vurgulayan Tamer Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"2 tane Süper Lig ’de olması gereken şehrin takımının 1. Lig’de karşılaşmasının heyecanını gördük. 2 takım da inşallah tekrar Süper Lig’de karşılaşır. 2 kulüp de çok önemli. Devre arasını sezon başı gibi yaşayan bir Bursaspor’uz. Kadro yapılanması yaşadık. Birçok oyuncu gitti, birçok oyuncu geldi. Şehrimizden çok büyük destekler gördük. Geçmiş yönetimle göreve başladık. Birçok kriz dönemini de yaşadık. Bu süreci sağlıklı geçirdik. 2 maçta 4 puan kazandık. Maçta ise ilk yarı dengeleyemediğimiz bir oyunda 2. yarında oyunu dengeledik. 1 puanla buradan ayrılmak moral açısından önemli. Samsunspor, Süper Lig oyuncularına sahip ve şampiyonluğa oynuyorlar. Çok güzel bir maç oldu. Bu 2 takımın da Süper Lig’de olması gerekiyor" şeklinde konuştu.