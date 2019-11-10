Tamer Avcı: Oyuncularımız özverili oynadı

TFF 1. Lig’in 11. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor’a 2-1 yenilen İstanbulspor’da teknik sorumlu Tamer Avcı, iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

10 Kasım 2019, Pazar 00:35
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Tamer Avcı: Oyuncularımız özverili oynadı

TFF 1. Lig’in 11. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor’a 2-1 yenilen İstanbulspor’da teknik sorumlu Tamer Avcı, iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Karşılaşmaya 2-0, 3-0 önde başlayabilirdik. Gerçekten çok pozisyon bulduk. Atamadık, daha sonra duran toptan golü yedik. 2. yarı daha çok pozisyon bulduk ama atamadık. Rakibimiz 1-2 kez geldi ve golleri buldu. Oyuncularımız özverili oynadı. Rakibimizi kutluyoruz." diye konuştu.

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