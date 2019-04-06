Tamer Avcı: İstanbulspor olarak daha yukarıları hedefliyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında İstanbulspor'a 5-1 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, ilk defa deplasmanda galip geldiklerini söyleyerek, “Gerçekten takımız iyi oynadı. İki haftadır gözle görülür bir çıkışımız vardı. Alt taraftan kurtulduk. Artık bundan sonra İstanbulspor olarak daha yukarıları hedefliyoruz. Bitirebildiğimiz kadar en yukarıda bitireceğiz. Balıkesirspor’u da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.