Tamer Avcı: İki takım için de 1 puan kazançtır

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Altınordu maçının ardından ligin en iyi futbol oynayan iki takımının mücadelesinde sahadan 1 puanla ayrıldıklarını kaydetti.

03 Kasım 2019, Pazar 23:30
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Tamer Avcı: İki takım için de 1 puan kazançtır

TFF 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabera kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ligin en iyi futbol oynayan iki takımının mücadelesinde sahadan 1 puanla ayrıldıklarını kaydetti.

İki takımın da belli bir sistemi ve oyun planı olduğunu kaydeden Avcı, "Onlar müsabakaya daha iyi başladılar. İkinci yarı sistemimizi değiştirdik ancak 1-0 geriye düştük. Daha sonra golü bulduk. Galip de gelebilirdik. İki takım için de 1 puan kazançtır." ifadelerini kullandı.

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