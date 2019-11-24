Tamer Avcı: Golü atanın kazanacağı bir maçtı

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Hatayaspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İki takım için de önemli bir maç olduğunu vurgulayan Avcı, ''Golü atanın kazanacağı bir maçtı diye düşünüyorum. Biz artık önümüzdeki maçlara bakacağız, Hatayspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

24 Kasım 2019, Pazar 20:09
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Tamer Avcı: Golü atanın kazanacağı bir maçtı

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Hatayaspor'a konuk olan İstanbulspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, iki takım için de önemli bir maç olduğunu vurgulayarak, “Bugün Hatayspor için de, bizim için de çok önemli bir maçtı. Mücadelesi yüksek, fakat pozisyonu çok az bir maç oldu. Çünkü taktiksel olarak, biz karşılık veriyoruz, onlar karşılık veriyor. Golü atanın kazanacağı bir maçtı diye düşünüyorum. Biz artık önümüzdeki maçlara bakacağız, Hatayspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

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