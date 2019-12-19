Tamer Avcı: Gençlerimize önem verdik

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'da Fenerbahçe, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada Zanka ve 83'üncü dakikada Tolgay attı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk maçın skorundan dolayı genç isimlere şans verdiklerini anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“Biliyorsunuz ilk maçta 4-0’dan dolayı Fenerbahçe’nin çok büyük avantajı vardı. Biz de bundan dolayı gençlerimize önem verdik. Çok iyi bir altyapı jenerasyonumuz var. U19 takımımız grubunda da çok başarılı. Oradan 3-4 oyuncumuzu oynattık. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum"