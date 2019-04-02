Tamer Avcı: “Dirençli bir takımla karşılaştık”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, “Rakibimiz bugün savunma ağırlıklı bir takımla karşıya çıktı. Beklemediğimiz bir şeydi. Dirençli bir takımla karşılaştık” diye konuştu.

02 Nisan 2019, Salı 23:05
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Tamer Avcı: “Dirençli bir takımla karşılaştık”

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor sahasında Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Rakiplerinin 25, kendilerinin 27 puanda olduğunu ifade eden Avcı, “İki takım da alt tarafta. Rakibimiz bugün savunma ağırlıklı bir takımla karşıya çıktı. Beklemediğimiz bir şeydi. Dirençli bir takımla karşılaştık. Takımımız bugün birlikte hareket etti ve 2-0 öne geçtik. İkinci yarı iyi oyuncularını alıp önde bastılar. Oyunun sonlarına doğru bir gol yedik. Gol yedikten sonra skoru koruma durumuna gittik. Aşırı derecede sprint atmak kolay değil takımımızı tebrik ediyoruz” dedi. 

İHA

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