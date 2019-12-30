Tamer Avcı: Çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, takımının Adana Demirspor’a 2-0 yenildiği maçta oyun planlarının tutmadığını söyledi. Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, "Adana Demirspor ilk yarım saatte gol buluyordu, ikinci yarı oyundan düşüyordu. İlk yarı planımız tutmadı ve 2 gol yedik. İkinci yarı çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik." dedi.

Maçta kendi lehlerine iki penaltı pozisyonu olduğunu savunan Avcı, "Biri bana göre yüzde yüz penaltıydı. Sezonun ikinci yarısı birkaç takviye ile İstanbulspor inşallah ilk 10’a girecek." ifadelerini kullandı.